Лига вызова АФК. Клуб из Канта «Абдыш-Ата» выиграл матч, но не вышел в плей-офф

Клуб «Абдыш-Ата» из Кыргызстана выиграл встречу с командой Мальдивских островов «Мазия» на групповом этапе турнира AFC Challenge — Лига вызова АФК. Об этом ФК из Канта сообщил в Instagram.

Матч закончился со счетом 3:0.

Команда из КР заняла третье место в группе и закончила свое выступление в розыгрыше Лиги вызова АФК по футболу сезона 2024-2025 годов.

«Этот путь закалил нас и открыл новые горизонты. Впереди еще больше целей, и вместе с вами мы готовы к новым вершинам!» — отметили в «Абдыш-Ате».

Напомним, клуб из Канта в первом туре победил «Аль-Араби» из Кувейта, но затем проиграл «Аркадагу» из Туркменистана.