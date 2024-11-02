23:59
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Спорт

Лига вызова АФК. Клуб из Канта «Абдыш-Ата» выиграл матч, но не вышел в плей-офф

Клуб «Абдыш-Ата» из Кыргызстана выиграл встречу с командой Мальдивских островов «Мазия» на групповом этапе турнира AFC Challenge — Лига вызова АФК. Об этом ФК из Канта сообщил в Instagram.

Матч закончился со счетом 3:0.

Команда из КР заняла третье место в группе и закончила свое выступление в розыгрыше Лиги вызова АФК по футболу сезона 2024-2025 годов.

«Этот путь закалил нас и открыл новые горизонты. Впереди еще больше целей, и вместе с вами мы готовы к новым вершинам!» — отметили в «Абдыш-Ате».

Напомним, клуб из Канта в первом туре победил «Аль-Араби» из Кувейта, но затем проиграл «Аркадагу» из Туркменистана.
Ссылка: https://24.kg/sport/310104/
просмотров: 5432
Версия для печати
Материалы по теме
Дүйнө чемпиондугуна тандоо. Кыргыз курамасы Бириккен Араб Эмираттарына утулду
Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Дүйнө чемпионатына тандоо: Бүгүн Кыргызстан БАЭ курамасы менен беттешет
Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Болеем за наших! 19 ноября сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Ираном
Отбор на ЧМ по футболу. К сборной Кыргызстана присоединился Валерий Кичин
Футбольный клуб «Абдыш-Ата» стал чемпионом Кыргызстана
Чемпиондор Лигасы: Бүгүн төртүнчү этабынын беттештери башталат
В Лиге чемпионов стартует четвертый этап турнира
Товарищеские матчи по футболу между командами Кыргызстана и РФ пройдут в Бишкеке
Популярные новости
Кыргызстанцы завоевали призовое место на&nbsp;Кубке мира по&nbsp;таэквондо ITF Кыргызстанцы завоевали призовое место на Кубке мира по таэквондо ITF
Отбор на&nbsp;ЧМ по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ Отбор на ЧМ по футболу. Сборная Кыргызстана проиграла команде ОАЭ
Кыргызстанец стал чемпионом мира по&nbsp;ММА на&nbsp;турнире в&nbsp;Ташкенте Кыргызстанец стал чемпионом мира по ММА на турнире в Ташкенте
Турнир Panda Cup по&nbsp;футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии Турнир Panda Cup по футболу. Сборная Кыргызстана (U-20) уступила Австралии
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов