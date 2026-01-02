19:48
Происшествия

На автодороге Бишкек — Торугарт сбили велосипедиста. Подозреваемый задержан

На автодороге Бишкек — Торугарт сбили велосипедиста. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области.

По ее данным, трагедия произошла ночью 1 января. Установлено, что житель села Дмитриевка Н.А., 2010 года рождения, направлялся на велосипеде в Кант. По той же полосе за ним двигался грузовик. При обгоне водитель сбил велосипедиста. Он скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что наезд был совершен грузовым автомобилем SHACMAN красного цвета под управлением Р.Б., 1995 года рождения.

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
