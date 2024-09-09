ВИК-2024. Сборная Кыргызстана по кок бору обыграла команду Узбекистана

Команда Кыргызстана по кок бору провела первый матч на Всемирных играх кочевников, которые проходят в Казахстане. Об этом сообщается на официальной странице ВИК в Instagram.

Игра закончилась со счетом — 12:6 в пользу нашей команды.

За первое место борются Кыргызстан, Казахстан, США, Узбекистан, Турция и Россия.

Ранее Кыргызстан разгромил в кокпар сборную Монголии — 16:0.

Всего Кыргызстан представляют 268 спортсменов.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Астане проходят V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.