Кыргызстанский борец Самаган Ормонов завоевал бронзу молодежного чемпионата мира

Кыргызстанец Самаган Ормонов завоевал бронзовую медаль молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе, проходящего в Испании.

В весовой категории до 130 килограммов он победил спортсмена из Чехии, но затем уступил иранцу, который вышел в финал. Таким образом, у кыргызстанца появился шанс на медаль.

В утешительном турнире Самаган Ормонов одолел Мазаима Марданова из Азербайджана и Арамайиса Харутюняна из Армении.

Напомним, в весовой категории до 87 килограммов еще один кыргызстанец Асан Жанышов выиграл золотую медаль.