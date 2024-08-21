Игры кочевников. Команда Кыргызстана поедет на соревнования со своим сеном

Команда Кыргызстана поедет на V Всемирные игры кочевников в Астану со своим сеном. Об этом говорится в объявлении на портале государственных закупок.

Дирекция по национальным видам спорта КР объявила тендер на приобретение услуг по перевозке участников, лошадей, кормов, сена и зерна для участия в ВИК. На эти цели планируется потратить 11 миллионов 307 тысяч 130 сомов. Из них на перевозку сена (652 тюка) и корма (ячмень — 6 тысяч 129 килограммов, овес — 1 тысяча 803 килограмма) — 1 миллион 241 тысячу 280 сомов.

На перевозку участников в Астану и обратно заложили 864 тысячи сомов. Одним из пунктов в техзадании указано требование «Вежливый водитель с пониманием».

Напомним, с 8 по 14 сентября в Астане пройдут V Всемирные игры кочевников. Ожидается участие более чем 100 стран мира и около 4 тысяч человек. В 2014, 2016 и 2018 годах ВИК прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции. VI игры пройдут в КР.