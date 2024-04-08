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Спорт

Приходите болеть. В Бишкеке пройдет чемпионат Азии по спортивной борьбе

В Бишкеке 11-16 апреля пройдет чемпионат Азии по греко-римской, вольной и женской борьбе. Об этом на пресс-конференции сообщил президент федерации борьбы КР Мелис Турганбаев.

На открытие, как ожидается, прибудет председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

В Бишкеке чемпионат Азии проходил в 2007-м и 2018 годах.

Напомним, 19-21 апреля в Бишкеке также пройдет азиатский отбор на Олимпиаду.

Путевки уже имеют борцы Айпери Медет кызы, Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов и Жоламан Шаршенбеков и пловец Денис Петрашов.
Ссылка: https://24.kg/sport/290993/
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