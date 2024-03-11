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Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга

В Бишкеке продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой (третий дивизион, группа А). Матчи в прямом эфире показывает телеканал «НТРК-Спорт».

Во второй день сборная Кыргызстана выиграла у команды Люксембурга со счетом 7:3.

Отметим, вчера встреча отечественных хоккеистов с соперниками из Тайланда закончилась со счетом 9:4.

Кыргызстанцы 13 марта сыграют с командой Туркменистана.

Сегодня Тайланд одержал победу над Мексикой, а Туркменистан обыграл ЮАР.

Напомним, победитель турнира поднимется во второй дивизион.
Ссылка: https://24.kg/sport/288744/
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