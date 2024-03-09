Айсулуу Тыныбекова завоевала золото на турнире Yasar Dogu&Vehbi Emre. Об этом сообщил президент Федерации борьбы КР Мелис Турганбаев.

Он отметил, что кыргызстанка завоевала золотую медаль международного турнира, который проходит в Анталье (Турция).

Наша спортсменка выступала в весовой категории 62 килограмма, стартовав с 1/8 финала.

В первом поединке она оказалась сильнее члена сборной США Мэрилин Гарсия, в четвертьфинале одолела соперницу из Турции Кадрие Аксой.

В полуфинале уверенно победила представительницу России Амину Танделеву.

В финале со счетом 5:0 Айсулуу Тыныбекова стала лучшей, оставив с серебром спортсменку Казахстана Ирину Кузнецову.