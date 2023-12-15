Тренер для «Мурас Юнайтед»: Андрей Канчельскис прокомментировал переговоры

Бывший футболист сборной России и команды «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал новость о возможном переезде в Кыргызстан. В услугах тренера заинтересован клуб «Мурас Юнайтед».

«Мы ведем общение с клубом, но договор пока не подписали. Переговоры в начальной стадии, ни у кого из нас окончательного решения нет. Как будет подпись в контракте, тогда будем обсуждать», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что стороны могут подписать трудовое соглашение до конца 2024 года.

Андрей Канчельскис занимал пост генерального директора «Тобола». Он был назначен на должность в июле 2023 года и покинул клуб в ноябре. В сезоне-2023 команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана. В ноябре «Тобол» выиграл Кубок страны и получил путевку в Лигу Европы.