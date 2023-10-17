Осужденные из Кыргызстана в шахматном турнире заняли 4-е место из 118 сборных

Осужденные из Кыргызстана приняли участие в III Межконтинентальном онлайн-турнире «Шахматы за свободу» среди лиц, содержащихся в тюрьмах. Об этом сообщили в Службе исполнения наказаний.

По их данным, в соревнованиях приняли участие 118 сборных из 50 стран.

Команда Кыргызстана заняла 4-е место. Призерами стали шахматисты из Индии, Монголии и Филиппин. Все участники получили сертификаты и дипломы.

Фото СИН . Участники турнира из Кыргызстана

«Шахматы — это то, что дает заключенным чувство выполненного долга, способность осознавать необходимость думать о будущем. Это игра, как и жизненные уроки, формирует в мозгу стратегию правильного мышления на каждом этапе пути. В настоящее время совместно с Кыргызским шахматным союзом ведутся переговоры по вопросу проведения подобных онлайн-соревнований на постоянной основе», — отметил начальник управления воспитательной и социальной работы СИН Нурдин Бердикожоев.

Крупнейший турнир среди исправительных служб мира под названием «Шахматы за свободу», организованный ФИДЕ и офисом шерифа округа Кук в Чикаго, впервые проведен в 2019 году.