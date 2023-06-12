Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-16 июня. Турнир Центральноазиатской футбольной ассоциации. Бишкек

15 июня: Кыргызстан — Иран.

10-18 июня. Чемпионат Азии по спортивной борьбе (U 17 и U 23). Бишкек

Лучших в своих возрастных категориях выявят в греко-римской, вольной и женской борьбе.

11-17 июня. Чемпионат Кыргызстана по тогуз-коргоолу. Бишкек

В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов Кыргызстана.

15 июня — 3 июля. Международный спортивный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Село Чон-Сары-Ой

В соревнованиях по 30 видам спорта примут участие спортсмены из 15 стран.

16 июня. Турнир по смешанным единоборствам АСА 159. Сочи