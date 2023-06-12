Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

10-16 июня. Турнир Центральноазиатской футбольной ассоциации. Бишкек
15 июня: Кыргызстан — Иран.
10-18 июня. Чемпионат Азии по спортивной борьбе (U 17 и U 23). Бишкек
Лучших в своих возрастных категориях выявят в греко-римской, вольной и женской борьбе.
11-17 июня. Чемпионат Кыргызстана по тогуз-коргоолу. Бишкек
В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов Кыргызстана.
15 июня — 3 июля. Международный спортивный фестиваль «Жемчужина Кыргызстана». Село Чон-Сары-Ой
В соревнованиях по 30 видам спорта примут участие спортсмены из 15 стран.
16 июня. Турнир по смешанным единоборствам АСА 159. Сочи
Боец из Кыргызстана Жакшылык Мырзабеков сразится с представителем России Адланом Батаевым в весе до