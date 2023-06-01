«Севилья» выиграла Лигу Европы по футболу

Испанский футбольный клуб «Севилья» в серии пенальти обыграл итальянскую «Рому» и стал победителем Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Финал ЛЕ прошел в ночь на четверг в Будапеште.

Основное время матча и дополнительные таймы закончились со счетом 1:1.

В составе «Ромы» гол забил Пауло Дибала (35-я минута), на 55-й минуте защитник итальянский команды Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота.

Серия пенальти завершилась со счетом 4:1.

«Севилья» стала победителем Лиги Европы в седьмой раз.