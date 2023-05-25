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Спорт

Зональный чемпионат Азии: волейболистки Кыргызстана обыграли команду Мальдив

Женская сборная Кыргызстана сыграла с Мальдивами на чемпионате Азии по волейболу среди команд Центральной зоны. Матч можно посмотреть на YouTube-канале HamroKhelkud.

Кыргызстанки выиграли со счетом 3:0.

Напомним, сборная Кыргызстана заняла третье место в группе А. После победы над Мальдивскими волейболистками она поборется за пятое место на турнире.

Чемпионат проходит 22-30 мая в Непале. Борьбу за медали ведут восемь сборных: Непала, Кыргызстана, Узбекистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Индии, Мальдив и Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/sport/266454/
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