Зональный чемпионат Азии: волейболистки Кыргызстана победили команду Бангладеш

Женская сборная Кыргызстана сыграла с командой Бангладеш на чемпионате Азии по волейболу среди команд Центральной зоны. Матч можно посмотреть на YouTube-канале HamroKhelkud.

Кыргызстанки выиграли со счетом 3:0.

Ранее сборная КР уступила команде из Непала и Индии.

Сборная Кыргызстана заняла третье место в группе А и теперь сыграет за 5-8-е место.

Чемпионат проходит 22-30 мая в Непале. Борьбу за медали ведут восемь сборных: Непала, Кыргызстана, Узбекистана, Шри-Ланки, Бангладеш, Индии, Мальдивских островов и Казахстана.