Штефан Таркович прокомментировал возвращение в сборную Землянухина и Байматова

Недавно назначенный главным тренером национальной сборной по футболу Штефан Таркович озвучил причины возвращения в команду Антона Землянухина и Азамата Байматова. Своим мнением он поделился на первой пресс-конференции в Бишкеке.

«В моем понимании в команде нет людей, которые были бы больше, чем сама команда. Это касается и меня. Мы озвучили этот список 8 мая, и моя роль, роль тренера, — изучить и привлечь самых полезных и качественных игроков. В моем понимании нам в защите нужны высокие атлетически сложенные футболисты. По моим оценкам, Азамат Байматов отлично подходит на эту позицию. Не стоит забывать, что у нас есть и другие отличные защитники — Валерий Кичин, Айзар Акматов, Тамирлан Козубаев, Христиан Браузман. Но Валерий Кичин, к сожалению, не сможет нам помочь, и мне было важно выставить команду, которая сможет выступить на Кубке Азии», — сказал Штефан Таркович.

Напомним, ранее Кыргызский футбольный союз подписал контракт с новым главным тренером национальной сборной Штефаном Тарковичем. Срок соглашения рассчитан до 30 июня 2024 года.

Словацкому футболисту и тренеру 50 лет. Прежде он возглавлял сборную Словакии. На посту главного тренера Штефан Таркович добился выхода сборной на чемпионат Европы 2020-го. В июне 2022 года исполнительный комитет Словацкого футбольного союза уволил его с поста. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты сборной. В частности, за поражение от Казахстана в Лиге наций.

Александр Крестинин в начале апреля покинул пост главного тренера сборной КР по футболу.