Турнир CAFA. Новый главный тренер объявил состав сборной Кыргызстана по футболу

Национальная сборная по футболу под руководством главного тренера Штефана Тарковича проведет учебно-тренировочный сбор в Бишкеке с 1 по 9 июня. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.
УТС пройдет в рамках подготовки к турниру Центральноазиатской футбольной ассоциации.
Тренерский штаб объявил расширенный список из 33 игроков:
Вратари:
Эржан Токотаев («Каспий», Казахстан);
Антон Коченков («Арсенал Тула», Россия);
Султан Чомоев («Дордой»);
Артем Прядкин («Дордой»);
Защитники:
Валерий Кичин («Енисей», Россия);
Християн Браузман («Абдыш-Ата»);
Айзар Акматов («Абдыш-Ата»);
Александр Мищенко («Дордой»);
Жыргалбек уулу Кайрат («Аксу», Казахстан);
Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг);
Бекжан Сагынбаев («Китчи», Гонконг);
Азамат Байматов («Алга»);
Суйунтбек Мамыралиев («Дордой»);
Кайрат Изаков («Абдыш-Ата»);
Полузащитники:
Эрбол Атабаев («Динамо Махачкала», Россия);
Одилжон Абдурахманов («Мактаарал», Казахстан);
Турсунали Рустамов («Дордой»);
Николай Давыдов («Изманинг», Германия);
Гулжигит Алыкулов (без клуба);
Магамед Узденов («Алга»);
Рауль Джалилов («Алга»);
Атай Джумашев («Абдыш-Ата»);
Кай Мерк («Унион-Титус-Петанж», Люксембург);
Бактыяр Дуйшобеков («Мурас-Юнайтед»);
Фархат Мусабеков («Абдыш-Ата»);
Азим Азаров («Абдыш-Ата»);
Нападающие:
Эльдар Молдожунусов («Нефтчи»);
Кожо Жоэл («Динамо Самарканд», Узбекистан);
Эрнист Батырканов («Келантан Юнайтед», Малайзия);
Мирлан Мурзаев (без клуба);
Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция);
Антон Землянухин («Алга»);
Максат Алыгулов («Алга»).
По итогам сборная Кыргызстана попала в группу В с командами Афганистана и Ирана. Матчи нашей группы пройдут в Бишкеке 10, 13 и 16 июня.
Первый чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня с участием национальных сборных Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Напомним, сборная России от участия в нем отказалась.