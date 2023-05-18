Турнир CAFA. Новый главный тренер объявил состав сборной Кыргызстана по футболу

Национальная сборная по футболу под руководством главного тренера Штефана Тарковича проведет учебно-тренировочный сбор в Бишкеке с 1 по 9 июня. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

УТС пройдет в рамках подготовки к турниру Центральноазиатской футбольной ассоциации.

Тренерский штаб объявил расширенный список из 33 игроков:

Вратари:

Эржан Токотаев («Каспий», Казахстан);

Антон Коченков («Арсенал Тула», Россия);

Султан Чомоев («Дордой»);

Артем Прядкин («Дордой»);

Защитники:

Валерий Кичин («Енисей», Россия);

Християн Браузман («Абдыш-Ата»);

Айзар Акматов («Абдыш-Ата»);

Александр Мищенко («Дордой»);

Жыргалбек уулу Кайрат («Аксу», Казахстан);

Тамирлан Козубаев («Истерн», Гонконг);

Бекжан Сагынбаев («Китчи», Гонконг);

Азамат Байматов («Алга»);

Суйунтбек Мамыралиев («Дордой»);

Кайрат Изаков («Абдыш-Ата»);

Полузащитники:

Эрбол Атабаев («Динамо Махачкала», Россия);

Одилжон Абдурахманов («Мактаарал», Казахстан);

Турсунали Рустамов («Дордой»);

Николай Давыдов («Изманинг», Германия);

Гулжигит Алыкулов (без клуба);

Магамед Узденов («Алга»);

Рауль Джалилов («Алга»);

Атай Джумашев («Абдыш-Ата»);

Кай Мерк («Унион-Титус-Петанж», Люксембург);

Бактыяр Дуйшобеков («Мурас-Юнайтед»);

Фархат Мусабеков («Абдыш-Ата»);

Азим Азаров («Абдыш-Ата»);

Нападающие:

Эльдар Молдожунусов («Нефтчи»);

Кожо Жоэл («Динамо Самарканд», Узбекистан);

Эрнист Батырканов («Келантан Юнайтед», Малайзия);

Мирлан Мурзаев (без клуба);

Бекназ Алмазбеков («Галатасарай», Турция);

Антон Землянухин («Алга»);

Максат Алыгулов («Алга»).

По итогам сборная Кыргызстана попала в группу В с командами Афганистана и Ирана. Матчи нашей группы пройдут в Бишкеке 10, 13 и 16 июня.

Первый чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня с участием национальных сборных Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. Напомним, сборная России от участия в нем отказалась.