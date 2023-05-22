Кыргызстанец выиграл чемпионат мира по шахматам среди любителей

Нурлан Шергалиев выиграл чемпионат мира по шахматам среди любителей, который прошел в Греции. Об этом на странице в Instagram сообщил он сам.

Уровень чемпионата — это мастера спорта и международники. В турнире приняли участие 168 спортсменов из более 20 стран.

Нурлан Шергалиев был единственным представителем из Центральной Азии

Кыргызстанец набрал восемь очков из девяти возможных.

Серебро завоевал спортсмен из Франции, бронзу — представитель из Бельгии.

«Эту победу я посвящаю своей маме», — написал Нурлан Шергалиев.

Это его второй международный титул. Он стал чемпионом мира среди любителей в 2019 году в Италии.