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Спорт

Кыргызстанец выиграл чемпионат мира по шахматам среди любителей

Нурлан Шергалиев выиграл чемпионат мира по шахматам среди любителей, который прошел в Греции. Об этом на странице в Instagram сообщил он сам.

Уровень чемпионата — это мастера спорта и международники. В турнире приняли участие 168 спортсменов из более 20 стран.

Нурлан Шергалиев был единственным представителем из Центральной Азии

Кыргызстанец набрал восемь очков из девяти возможных.

Серебро завоевал спортсмен из Франции, бронзу — представитель из Бельгии.


«Эту победу я посвящаю своей маме», — написал Нурлан Шергалиев.

Это его второй международный титул. Он стал чемпионом мира среди любителей в 2019 году в Италии. 
Ссылка: https://24.kg/sport/266020/
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