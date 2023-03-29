Doha Cup (U 23). Сборная Кыргызстана по футболу обыграла Вьетнам

В Дохе (Катар) продолжается турнир International Сup 2023. Об этом сообщил Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

Накануне Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу (U 23) в серии пенальти обыграла команду из Вьетнама — 5:4.

Ранее кыргызстанцы уступили Кувейту (0:1) и Оману (0:2). Вьетнамцы в своей группе также не набрали очков.

Всего в турнире принимают участие сборные десяти стран — Вьетнама, Ирака, Кувейта, Кыргызстана, Катара, Кореи, Омана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланда. По результатам жеребьевки сборная Кыргызстана попала в группу со сборными Кувейта и Омана.