Клуб «777-Агростайл» из Кара-Суу выиграл Кубок Кыргызстана по футзалу

В Бишкеке 20-21 марта состоялись матчи «финала четырех» BTB-Кубка Кыргызстана. Об этом сообщает Ассоциация футзала КР в соцсетях.

В финальном поединке встретились клубы «777-Агростайл» и «Дастан». Команда из Кара-Суу выиграла со счетом 2:1.

Лучшим игроком финала признан бразильский легионер кара-суйской команды Режиналдо да Силва.

Напомним, по итогам регионального и буферного этапов в финальную стадию вышли четыре команды. В первом полуфинале «777-Агростайл» обыграл «Кант» со счетом 6:1, в другом матче «Дастан» был сильнее «Алая» — 3:2.