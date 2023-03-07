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Спорт

Кубок Азии по футболу (U-20). Кыргызстан потерял шансы на выход в плей-офф

В Узбекистане продолжается Кубок Азии по футболу среди команд, составленных из спортсменов не старше 20 лет. Об этом сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола.

Накануне сборная Кыргызстана уступила команде Японии — 0:3. Голы забили Кодаи Сано (73-я минута, с пенальти), Наоки Кумата (75-я) и Иса Сакамото (85-я).

Ранее кыргызстанцы проиграли сборной Саудовской Аравии (0:1).

Сборная Кыргызстана перед третьей игрой, которая запланирована на 9 марта с Китаем, занимает четвертое место в группе D. Она потеряла шансы на выход в плей-офф.

Напомним, в турнире участвуют 16 лучших команд Азии, которые распределили в четыре группы. Две первые в каждой группе пройдут в четвертьфинал.
Ссылка: https://24.kg/sport/260150/
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