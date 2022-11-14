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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-26 ноября. Молодежный чемпионат мира по боксу IBA. Город Ла-Нусия (Испания)

Заявки на участие в турнире подали 89 национальных федераций. 476 юношей и 208 девушек приедут в провинцию Аликанте, чтобы сразиться за медали.

15 ноября. Чемпионат Кыргызстана по футболу. 27-й тур

«Дордой» — «Илбирс»;
«Алга» — «Нефтчи»;
«Каганат» — «Алай»;
«Абдыш-Ата» — «Талант».

18 ноября. Турнир по смешанным единоборствам ACA 148. Сочи

Кыргызстан представят Эдиль «иссык-кульский дракончик» Эсенгулов (19-5-1), который будет биться против россиянина Бай-Али Шаипова (7-3-1) в весе до 77 килограммов, а также Нийзам Абдрашитов (9-2), который встретится с Сергеем Клюевым (9-5-1) в весе до 61 килограмма.

18 ноября. Турнир Oktagon 37 по смешанным единоборствам. Алматы

Примут частие несколько бойцов из КР. Главным событием станет титульное противостояние в тяжелом весе между Владимиром Рудаком (3-1) и кыргызским Халком Исламбеком Бактыбек уулу (6-2).

18 ноября. Турнир One Championship по смешанным единоборствам. Сингапур

Кямран Аббасов из Кыргызстана (23-5) проведет защиту титула в среднем весе против американца Кристиана Ли (16-4). Также состоится бой еще одного кыргызстанца Руслана Эмильбек уулу (19-2) против Иси Фитикефу из Новой Зеландии.
Ссылка: https://24.kg/sport/250405/
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