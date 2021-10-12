Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на вторую строчку мирового рейтинга

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы.
Ранее президент Садыр Жапаров поздравил спортсменок Айсулуу Тыныбекову, Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе. Мээрим Жуманазарова выиграла чемпионат мира по борьбе, который проходит в Осло. В финале она одолела Рин Мияджи из Японии, уложив соперницу на лопатки (туше).
Напомним, сборная КР по вольной борьбе заняла 11-е место чемпионата мира.
Сборная Кыргызстана по женской борьбе заняла шестое место на чемпионате мира в Осло.