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Спорт

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на вторую строчку мирового рейтинга

Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на второе место в мировом рейтинге по версии Объединенного мира борьбы.

По его данным, обновленный рейтинг составили по итогам чемпионата мира, который прошел в Осло (Норвегия). Отмечается, что на первом месте в списке до 68 килограммов находится спортсменка из США Тамира Сток Менса — 123 очка, на втором Мээрим Жуманазарова — 114 очков, на третьем Блэссинг Оборудуду из Нигерии — 90 очков.

Ранее президент Садыр Жапаров поздравил спортсменок Айсулуу Тыныбекову, Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе. Мээрим Жуманазарова выиграла чемпионат мира по борьбе, который проходит в Осло. В финале она одолела Рин Мияджи из Японии, уложив соперницу на лопатки (туше).

Напомним, сборная КР по вольной борьбе заняла 11-е место чемпионата мира.

Сборная Кыргызстана по женской борьбе заняла шестое место на чемпионате мира в Осло.
Ссылка: https://24.kg/sport/210069/
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