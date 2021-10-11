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Спорт

В Бишкеке построят большой футбольный центр

В Бишкеке построят большой футбольный центр. Об этом на конгрессе Кыргызского футбольного союза сообщил его бывший президент Канатбек Маматов.

По его словам, 80 гектаров земли выделили в южной части столицы — за улицей Токомбаева. Отмечается, что деньги на эти цели у союза есть. Однако он не уточнил, сколько средств потребуется для возведения комплекса.

Канатбек Маматов также подчеркнул, что сегодня слагает с себя полномочия президента Футбольного союза.

«Открыто могу сказать, что иду на выборы в Жогорку Кенеш. Если пройду, то смогу помогать отечественному футболу. Где бы я ни был, всегда буду связан с этим видом спорта», — заключил он.

За его отставку проголосовали 24 делегата из 27 присутствующих, трое — против.

Сегодня здесь изберут нового президента объединения. Первый кандидат — зять бывшего президента Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов, второй — бывший генеральный секретарь Федерации футбола Медер Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/sport/209937/
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