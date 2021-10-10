Садыр Жапаров поздравил борца Жоламана Шаршенбекова с серебряной победой

Президент поздравил члена сборной Кыргызстана по спортивной борьбе Жоламана Шаршенбекова с серебряной медалью, завоеванной на чемпионате мира в Осло (Норвегия). Поздравление Садыр Жапаров разместил в своем аккаунте в Instagram.

«Жоламан баатыр! Поздравляю тебя с серебряной медалью чемпионата мира по борьбе! Ты показал достойное выступление в финале, твое достижение равноценно золоту для нас. Еще раз поздравляю всех призеров этого чемпионата мира, тренерский штаб, прекрасно подготовивший наших спортсменов. Верю, что впереди наши спортсмены порадуют нас новыми победами. Государство же, в свою очередь, продолжит всячески поддерживать отечественный спорт», — написал глава государства.

Ранее Садыр Жапаров также поздравил спортсменок Мээрим Жуманазарову и Айпери Медет кызы с победой на чемпионате мира по борьбе.