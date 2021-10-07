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Спорт

Только один борец греко-римского стиля вышел в 1/4 финала чемпионата мира

Сегодня в Осло стартовал чемпионат мира по греко-римской борьбе. Четыре спортсмена из Кыргызстана начали соревнования.

В квалификации в весовой категории до 72 килограммов Руслан Царев выиграл у Максима Евтушенко (Украина) — 3:1, однако в 1/8 проиграл турку Ченгизу Арслан — 10:0.

Кайратбек Туголбаев в весовой категории до 77 килограммов в квалификации проиграл Санану Сулейманову из Азербайджана — 0:9.

Калидин Асыкеев в весовой категории до 82 килограммов проиграл Рафику Гусейнову (Азербайджан) — 11:1.

В 1/8 финала Сардарбек Конушбаев в весовой категории до 55 килограммов одолел Хекджин Чжон из Кореи — 9:1.

Таким образом, только один кыргызстанец продолжит сегодня борьбу за медали.

Напомним, сборная КР по вольной борьбе заняла 11-е место. У женской сборной уже две медали — золотая Айсулуу Тыныбековой и бронзовая Айпери Медет кызы. Мээрим Жуманазарова после 22.00 по бишкекскому времени поборется за первое место ЧМ в Осло.
Ссылка: https://24.kg/sport/209653/
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