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Спорт

Полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов забил курьезный гол. Пятой точкой

Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов отметился курьезным голом в матче девятого тура российской премьер-лиги с «Нижним Новгородом». Об это сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, на 31-й минуте матча Чидере Эджуке прострелил в штрафную «Нижнего Новгорода». Футболист в падении коснулся мяча нижней частью спины и отправил мяч в ворота.

Для Бактиера Зайнутдинова гол в ворота «Нижнего Новгорода» стал вторым в текущем сезоне. Ранее полузащитник отметился забитым мячом в матче Кубка России.
Ссылка: https://24.kg/sport/208556/
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