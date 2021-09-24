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Спорт

Плыть, ехать и бежать. На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону

Фото Юрия Кузьминых. На чемпионате Азии по триатлону

На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону среди профессионалов. Атлеты из 27 национальных федераций боролись за право быть сильнейшими на континенте.

В соревнованиях участвовали на только наши ближайшие соседи — представители Казахстана, Узбекистана, но и Ирана, Палестины, Бахрейна и ОАЭ. В стартовом протоколе замечены спортсмены из Южной Кореи и Японии, которые задают тон в мировом триатлоне.

Триатлон — совмещение трех видов спорта — плавания, велоспорта и бега.

Чтобы стать победителем, надо распределить силы на все три этапа. Для этого надо быть не только прекрасным атлетом, но и хорошим стратегом.

«Не сбить дыхание в воде, проехать на пределе возможностей на велосипеде и отдать все силы в беге», — говорят профессионалы.

Родоначальница этого вида спорта — Франция.

В этой стране в 1920 году состоялись первые старты. Тогда спортсменам предстояло пробежать 3 километра, проехать на велосипеде 20 километров и переплыть через канал Марна. Потом о триатлоне забыли. Пока в США в 1974 году не провели турнир, собравший всего 46 участников. С 2000 года триатлон включили в программу летних Олимпийских игр. В 2016-м — в программу Параолимпийских игр.

— Мы проводим большое спортивное мероприятие. К сожалению, свою лепту внесла пандемия. Кто-то из спортсменов в последний момент не смог выехать. Мы готовились к турниру год. Отталкиваясь от него, замахнуться на проведение в Кыргызстане самых представительных соревнований. Иссык-Куль позволяет это — озеро теплое, трасса хорошая. Все природные условия за нас. Если взять кыргызских триатлонистов, то наш Айваз Оморканов входит в двадцатку лучших мировых спортсменов. Кроме профессионалов, у нас много любителей, — рассказала вице-президент Федерации триатлона КР Айгуль Алыкулова.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. На чемпионате Азии по триатлону

Главный судья соревнований пригласил участников на старт. Тридцать триатлонистов выстроились у кромки озера. Им предстояло в ближайшие 60 минут бороться за звание сильнейших в Азии. Для этого спортсменам необходимо проплыть 750 метров, потом на велосипеде проехать 20 километров и пробежать 5 километров.

Первыми водную дистанцию с небольшим отрывом завершили спортсмены из Казахстана и России. Но первые промежуточные результаты с велосипедной трассы все изменили — лидер из японской команды и триатлонист из Узбекистана далеко оторвались от конкурентов. Киетаро Ешикава и Александр Решетников до финиша второго этапа не позволили никому себя обойти.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. На чемпионате Азии по триатлону

Но стать чемпионами им не удалось. В беге быстро лидерство захватил казахский спортсмен Дарын Конысбаев. Итоговое время чемпиона — 55 минут 53 секунды.

— Мы можем проводить массу подобных мероприятий. В планах развитие паратриатлона. У нас есть незрячие ребята, активно ищем спортсменов-колясочников. Хотим провести соревнования для лиц с ограниченными возможностями. Это позволит повысить наш уровень на международной арене. В Азии не так много мест, где проводят такие старты, и Кыргызстан может здесь стать законодателем, — рассказал о планах президент Федерации триатлона КР Чынгыз Алканов.

О выступлении кыргызских триатлонистов мы поговорили со старшим тренером сборной Андреем Ханадеевым. Выяснилась любопытная деталь, что на дистанции боролся за победу его сын Артем.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. На чемпионате Азии по триатлону

— Если учесть, что наша команда очень молодая, дети 16-17 лет, то для первого выступления на таком высоком уровне это очень хороший результат. Мы не ставили им задачу добраться до пьедестала. Главное — надо было пройти на хорошем уровне всю дистанцию и посмотреть, как выступает элита. Естественно, мы проведем разбор полетов, будем искать слабые и сильные стороны спортсменов. Триатлон развивается очень быстро. В соборной, действительно, есть мой сын. Но на тренировках для него я больше наставник, чем отец. Спортсменов не делю, они все для меня дети. Спрос с Артема больше, чем с остальных, — рассказал главный тренер.

В разговор вклинился Ханадеев-младший. Артему всего 16 лет и спортивная карьера у него впереди.

— В триатлон пришел из легкой атлетики. После первых тренировок решил остаться. Что касается чемпионата, то удались плавание и велогонка. Небольшие проблемы начались на третьем этапе в беге. Выступил не так, как планировал. Но с дистанции не сошел и пересек финишную черту. О чем мечтаю? Попасть на Олимпийские игры, — говорит молодой человек.
Ссылка: https://24.kg/sport/208244/
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