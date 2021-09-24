Плыть, ехать и бежать. На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону

На Иссык-Куле прошел чемпионат Азии по триатлону среди профессионалов. Атлеты из 27 национальных федераций боролись за право быть сильнейшими на континенте.
В соревнованиях участвовали на только наши ближайшие соседи — представители Казахстана, Узбекистана, но и Ирана, Палестины, Бахрейна и ОАЭ. В стартовом протоколе замечены спортсмены из Южной Кореи и Японии, которые задают тон в мировом триатлоне.
Триатлон — совмещение трех видов спорта — плавания, велоспорта и бега.
Чтобы стать победителем, надо распределить силы на все три этапа. Для этого надо быть не только прекрасным атлетом, но и хорошим стратегом.
«Не сбить дыхание в воде, проехать на пределе возможностей на велосипеде и отдать все силы в беге», — говорят профессионалы.
Родоначальница этого вида спорта — Франция.
В этой стране в 1920 году состоялись первые старты. Тогда спортсменам предстояло пробежать
— Мы проводим большое спортивное мероприятие. К сожалению, свою лепту внесла пандемия. Кто-то из спортсменов в последний момент не смог выехать. Мы готовились к турниру год. Отталкиваясь от него, замахнуться на проведение в Кыргызстане самых представительных соревнований. Иссык-Куль позволяет это — озеро теплое, трасса хорошая. Все природные условия за нас. Если взять кыргызских триатлонистов, то наш Айваз Оморканов входит в двадцатку лучших мировых спортсменов. Кроме профессионалов, у нас много любителей, — рассказала вице-президент Федерации триатлона КР Айгуль Алыкулова.
Главный судья соревнований пригласил участников на старт. Тридцать триатлонистов выстроились у кромки озера. Им предстояло в ближайшие 60 минут бороться за звание сильнейших в Азии. Для этого спортсменам необходимо проплыть
Первыми водную дистанцию с небольшим отрывом завершили спортсмены из Казахстана и России. Но первые промежуточные результаты с велосипедной трассы все изменили — лидер из японской команды и триатлонист из Узбекистана далеко оторвались от конкурентов. Киетаро Ешикава и Александр Решетников до финиша второго этапа не позволили никому себя обойти.
Но стать чемпионами им не удалось. В беге быстро лидерство захватил казахский спортсмен Дарын Конысбаев. Итоговое время чемпиона — 55 минут 53 секунды.
— Мы можем проводить массу подобных мероприятий. В планах развитие паратриатлона. У нас есть незрячие ребята, активно ищем спортсменов-колясочников. Хотим провести соревнования для лиц с ограниченными возможностями. Это позволит повысить наш уровень на международной арене. В Азии не так много мест, где проводят такие старты, и Кыргызстан может здесь стать законодателем, — рассказал о планах президент Федерации триатлона КР Чынгыз Алканов.
О выступлении кыргызских триатлонистов мы поговорили со старшим тренером сборной Андреем Ханадеевым. Выяснилась любопытная деталь, что на дистанции боролся за победу его сын Артем.
— Если учесть, что наша команда очень молодая, дети 16-17 лет, то для первого выступления на таком высоком уровне это очень хороший результат. Мы не ставили им задачу добраться до пьедестала. Главное — надо было пройти на хорошем уровне всю дистанцию и посмотреть, как выступает элита. Естественно, мы проведем разбор полетов, будем искать слабые и сильные стороны спортсменов. Триатлон развивается очень быстро. В соборной, действительно, есть мой сын. Но на тренировках для него я больше наставник, чем отец. Спортсменов не делю, они все для меня дети. Спрос с Артема больше, чем с остальных, — рассказал главный тренер.
В разговор вклинился Ханадеев-младший. Артему всего 16 лет и спортивная карьера у него впереди.
— В триатлон пришел из легкой атлетики. После первых тренировок решил остаться. Что касается чемпионата, то удались плавание и велогонка. Небольшие проблемы начались на третьем этапе в беге. Выступил не так, как планировал. Но с дистанции не сошел и пересек финишную черту. О чем мечтаю? Попасть на Олимпийские игры, — говорит молодой человек.