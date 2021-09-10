Дзюдоистка из Кыргызстана завоевала бронзовую медаль Игр СНГ в Казани

Дзюдоистка Зирегул Кадырова завоевала бронзовую медаль Игр СНГ в Казани. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Она выступала среди юниорок в весовой категории до 57 килограммов.

Таким образом, у сборной 37 медалей — две золотые, 10 серебряных и 25 бронзовых.

Первые места завоевали Нурманбет Раймалы уулу в борьбе на поясах и Калмира Билимбекова в вольной борьбе.

Первое место в медальном зачете у сборной России — 95 золотых медалей, Узбекистан на втором месте с 21 наградой высшего достоинства, у Азербайджана 13 первых мест. Кыргызстан занимает шестое место.

С 4 по 11 сентября 2021 года в Казани проходят I Игры стран СНГ. Заявлено более 1,1 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти государств Содружества.

Игры проводятся по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград.