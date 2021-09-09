Сотрудники таможни стали чемпионами и призерами Иссык-Кульских игр

Шестеро сотрудников таможни стали чемпионами и призерами XX юбилейных международных Иссык-Кульских игр. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

По ее данным, первое место по пляжной борьбе в весовой категории 90 килограммов занял Исхакбек Шопоков. По гиревому спорту среди мужчин до 40 лет в весовой категории до 78 килограммов второе место у Андрея Ливерко. Второе место по легкой атлетике среди мужчин старше 35 лет, бег по песку на 60 метров завоевал Эсен Чорданов. По дартсу среди мужчин третье место занял Максат Кольбаев. По плаванию среди мужчин старше 35 лет на дистанции 50 метров третье место занял Урмат Карыбеков, а также третье место по пляжному самбо в весовой категории 82 килограмма завоевал Адилет Жумабаев.

Напомним, 4 сентября в селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской области стартовали Иссык-Кульские игры. В состязаниях принимают участие 2 тысячи 500 спортсменов из стран СНГ, Китая, Литвы и Германии. В этом году медали разыгрываются по 18 видам спорта. Состязания завершатся 12 сентября.