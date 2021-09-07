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Спорт

Самбисты завоевали для Кыргызстана пять бронзовых медалей на Играх СНГ в Казани

Команда самбистов Кыргызстана сегодня завоевала пять бронзовых медалей Игр СНГ в Казани. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Напомним, первые места завоевали Нурманбет Раймалы уулу в борьбе на поясах и Калмира Билимбекова в вольной борьбе. Медали разных достоинств также завоевали борцы вольного стиля, куреша и на поясах, а также боксеры.

В медальном зачете команда КР находится на шестой позиции.

кадр из трансляции
Фото кадр из трансляции. Борец куреш Бекмамат Бейшенов завоевал бронзу

Первое место у сборной России, Узбекистан — на втором, Казахстан — на третьем.

С 4 по 11 сентября 2021 года в Казани проходят I Игры стран СНГ. Заявлено более 1,1 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран содружества.

Игры проводятся по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград.
Ссылка: https://24.kg/sport/206340/
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