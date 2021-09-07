Команда Кыргызстана завоевала еще несколько медалей Игр СНГ в Казани

Команда Кыргызстана накануне завоевала одну серебряную и четыре бронзовые медали Игр СНГ в Казани.

Вчера медали в копилку сборной принесли борцы куреша.

Напомним, первые места завоевали Раймалы уулу Нурманбет в борьбе на поясах и Калмира Билимбекова в вольной борьбе. Медали разных достоинств также завоевали борцы вольного стиля и на поясах, а также боксеры.

В медальном зачете команда КР спустилась на одну позицию, пропустив вперед Беларусь.

Первое место у сборной России — 40 золотых медалей, Узбекистан на втором с 14 наградами высшего достоинства, у Казахстана шесть первых мест.

Фото ciskazan2021.com. Медальный зачет

С 4 по 11 сентября 2021 года в Казани проходят I Игры стран СНГ. Заявлено более 1,1 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет из девяти стран Содружества.

Игры проводятся по 16 видам спорта. Всего спортсмены разыграют 182 комплекта наград.