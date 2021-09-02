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Спорт

Айсулуу Тыныбекова поблагодарила сборную Кыргызстана за футболки с олимпийцами

Айсулуу Тыныбекова поблагодарила на своей странице в Facebook футболистов сборной Кыргызстана за принты с изображением олимпийских призеров.

Команда Кыргызской Республики перед матчем с Палестиной вышла на разминку в майках с портретами Айсулуу Тыныбековой, Акжола Махмудова и Мээрим Жуманазаровой.

«Спасибо вам, ребята! Классные принты!» — написала спортсменка.

«Мы гордимся нашими олимпийцами и хотим им выразить признательность за потрясающее выступление и представление родного Кыргызстана на международной арене», — отметили в Кыргызском футбольном союзе.

Напомним, сборная Кыргызстана в Кубке трех наций ведет в матче с Палестиной.
Ссылка: https://24.kg/sport/205882/
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