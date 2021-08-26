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Спорт

Кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали молодежного чемпионата Азии по боксу

Фото Asian Boxing Confederation. Диербек Тилавалдиев

Кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали молодежного чемпионата Азии по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщаетcя на сайте Asian Boxing Confederation.

Третьи места заняли Эмирхан Раджапов (свыше 81 килограмма) и Диербек Тилавалдиев (до 54 килограммов).

В первом поединке Эмирхан Раджапов встретился с представителем Индии и уступил ему единогласным решением судей. В итоговом протоколе он занял третье место.

Диербек Тилавалдиев одержал две победы и вышел в полуфинал, где проиграл иранцу.

Сегодня кыргызстанцы продолжат борьбу за медали чемпионата.

Ссылка: https://24.kg/sport/205171/
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