Кыргызстанцы завоевали две бронзовые медали молодежного чемпионата Азии по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщаетcя на сайте Asian Boxing Confederation.

Третьи места заняли Эмирхан Раджапов (свыше 81 килограмма) и Диербек Тилавалдиев (до 54 килограммов).

В первом поединке Эмирхан Раджапов встретился с представителем Индии и уступил ему единогласным решением судей. В итоговом протоколе он занял третье место.

Диербек Тилавалдиев одержал две победы и вышел в полуфинал, где проиграл иранцу.

Сегодня кыргызстанцы продолжат борьбу за медали чемпионата.