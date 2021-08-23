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Спорт

Снайперы «Альфы» стали лучшими среди спецподразделений Кыргызстана

В минувшие выходные на военном полигоне «Ала-Тоо» близ Бишкека прошел первый турнир по снайперской стрельбе среди бойцов спецподразделений Кыргызстана.

Мероприятие, организованное Девятой службой ГКНБ и Федерацией боевой и практической стрельбы, было приурочено к 30-й годовщине независимости республики.

«В турнире, кроме сотрудников «девятки», приняли участие 12 команд: спецподразделение «Альфа», спецназ Погранслужбы «Бору», «Скорпион» Министерства обороны, «Пантера» Национальной гвардии, СОБР МВД и другие», — сообщили в федерации.

Стрелки соревновались в меткости на дистанции от 300 до 1 тысячи метров. Турнир также включал комплекс специальных упражнений.

«Помимо общевойсковых и полицейских упражнений, стрелки отрабатывали эвакуацию раненых и упражнение «сломанный прицел», по условиям которого судья сбивал настройки оптического прицела, заклевывает скотчем ручки регулировки, а стрелку приходится стрелять практически вслепую», — рассказал 24.kg руководитель турнира Эркин Усубалиев.

В командном зачете первое место заняли снайперы «Альфы». Бронза — у бойцов Девятой службы ГКНБ. Лучшим стрелком на дистанции 1 тысяча метров стал военнослужащий Девятой службы ГКНБ.

Федерации боевой и практической стрельбы КР
Фото Федерации боевой и практической стрельбы КР

«Соревнования, подобные этим, крайне важны. Во-первых, они выводят понятие боевого братства на новый уровень. Во-вторых, позволяют бойцам из разных подразделений не только улучшить свои профессиональные навыки, обменяться опытом, но и наладить межличностные контакты. Это очень важно, особенно в ситуациях, когда в решении боевой задачи задействовано несколько групп спецназа из разных ведомств.

В 30-ю годовщину независимости хотелось бы пожелать всем, кто сегодня защищает безопасность страны, удачи и чтобы с любой, даже самой сложной, задачи они всегда возвращались к своим семьям целыми и невредимыми», — сказал бывший командир спецназа «Альфа» ГКНБ, президент Федерации боевой и практической стрельбы КР Алмаз Джолдошалиев.

Отмечается, что в церемонии награждения приняли участие руководители ГКНБ и Министерства обороны, а также ветераны спецслужб — генерал-майоры Джоомарт Бошкоев и Артур Медетбеков.

По словам представителей федерации, турнир по снайпингу и высокоточной стрельбе среди спецподразделений Кыргызстана станет ежегодным.
Ссылка: https://24.kg/sport/204786/
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