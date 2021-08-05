Международная федерация борьбы назвала Айсулуу Тыныбекову творцом истории

Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) — международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы — назвал Айсулуу Тыныбекову творцом истории. Публикация об этом появилась на официальной странице организации в Instagram.

В UWW подчеркнули, что спортсменка стала первой в истории Кыргызстана женщиной, завоевавшей на Олимпиаде серебряную медаль по борьбе.

Фото из интернета. Айсулуу Тыныбекова

Отметим, что кыргызстанку, уступившую с минимальным отрывом в счете японской спортсменке Юкако Каваи, на родине по праву считают гордостью страны. Она первая в истории республики спортсменка, достигшая в женской борьбе столь высоких результатов.

Напомним, что Айсулуу Тыныбекова — не только единственная обладательница серебряной олимпийской медали, но и четырехкратная чемпионка Азии и единственная чемпионка мира из Кыргызстана.

Ранее Объединенный мир борьбы отметил вклад в историю спорта Кыргызстана Мээрим Жуманазаровой, обозначив ее как первую в республике женщину, завоевавшую на Олимпиаде бронзу.