10:22
USD 84.71
EUR 100.39
RUB 1.16
Спорт

Международная федерация борьбы назвала Айсулуу Тыныбекову творцом истории

Объединенный мир борьбы (United World Wrestling) — международная федерация греко-римской, вольной и женской борьбы — назвал Айсулуу Тыныбекову творцом истории. Публикация об этом появилась на официальной странице организации в Instagram.

В UWW подчеркнули, что спортсменка стала первой в истории Кыргызстана женщиной, завоевавшей на Олимпиаде серебряную медаль по борьбе.

из интернета
Фото из интернета. Айсулуу Тыныбекова

Отметим, что кыргызстанку, уступившую с минимальным отрывом в счете японской спортсменке Юкако Каваи, на родине по праву считают гордостью страны. Она первая в истории республики спортсменка, достигшая в женской борьбе столь высоких результатов.

Напомним, что Айсулуу Тыныбекова — не только единственная обладательница серебряной олимпийской медали, но и четырехкратная чемпионка Азии и единственная чемпионка мира из Кыргызстана.

Ранее Объединенный мир борьбы отметил вклад в историю спорта Кыргызстана Мээрим Жуманазаровой, обозначив ее как первую в республике женщину, завоевавшую на Олимпиаде бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/203200/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
Что это было? Мелис Турганбаев сфотографировался с медалью Айсулуу Тыныбековой
Олимпиада-2020. Борец из Кыргызстана Айаал Лазарев не вышел в четвертьфинал
Боритесь за золото. Айсулуу Тыныбекова написала первый пост после Олимпиады
Айсулуу Тыныбекова не смогла сдержать слез на церемонии награждения
Олимпиада-2020. Кыргызстан в медальном зачете поднялся на 61-е место
Серебро с золотым отливом. Улукбек Марипов поздравил Айсулуу Тыныбекову
Федерация борьбы Кыргызстана. Серебро Айсулуу Тыныбековой — это наше золото
Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали
Как кыргызстанцы отреагировали на серебряную победу Айсулуу Тыныбековой
Почему на Олимпиаду полетели чиновники. Галина Байтерек попыталась оправдаться
Популярные новости
Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об&nbsp;Акжоле Махмудове Настоящий лев ковра! Двукратный олимпийский чемпион об Акжоле Махмудове
Чемпион Хабиб Нурмагомедов рассказал о&nbsp;Рустаме Жапарове и&nbsp;Тай-Мурасе Ташиеве Чемпион Хабиб Нурмагомедов рассказал о Рустаме Жапарове и Тай-Мурасе Ташиеве
Олимпиада-2020. Боец греко-римского стиля из&nbsp;Кыргызстана не&nbsp;вышел в&nbsp;1/2 финала Олимпиада-2020. Боец греко-римского стиля из Кыргызстана не вышел в 1/2 финала
Тренер Мээрим Жуманазаровой и&nbsp;Айпери Медет кызы огорчен, что не&nbsp;поехал в&nbsp;Токио Тренер Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы огорчен, что не поехал в Токио
Бизнес
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
5 августа, четверг
10:20
COVID-19 в мире. Заразились более 200,1 миллиона, умерли более 4,2 миллиона COVID-19 в мире. Заразились более 200,1 миллиона, умерл...
10:10
Ужин с главой Минздрава. Как Аскар Акаев проводит время, пока нет допросов
10:05
Международная федерация борьбы назвала Айсулуу Тыныбекову творцом истории
09:45
Обещали пассивный доход. В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве
09:43
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 августа