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Спорт

Это наша общая победа. Акжол Махмудов поблагодарил кыргызстанцев за поддержку

Серебряный призер Олимпиады в Токио Акжол Махмудов поблагодарил кыргызстанцев за поддержку. Публикацию спортсмен разместил в своем Instagram-аккаунте.

«Знаю, что вы все очень переживали за нас, были с нами даже на расстоянии. Выражаю благодарность также моим тренерам и команде, этот результат получился за счет сплоченности, это наша общая победа. Я выложился и сделал все, что от меня зависит. Спасибо вам еще раз, мой сплоченный народ», — написал он.

Напомним, что накануне борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов завоевал серебро Олимпиады в Токио. Он проиграл Тамашу Леринцу (Венгрия) со счетом 1:2. Ранее кыргызстанец победил спортсменов из Туниса (11:0), Азербайджана (9:1) и Армении (6:2).
Ссылка: https://24.kg/sport/203098/
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