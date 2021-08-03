Олимпиада-2020. Борец Атабек Азисбеков получил шанс завоевать бронзовую медаль

Борец греко-римского стиля Атабек Азисбеков в весовой категории до 87 килограммов будет бороться в утешительном турнире за бронзовую медаль Олимпиады.

В 1/8 финала он уступил Виктору Лоринцу из Венгрии (6:1). Однако его соперник вышел в финал, что дает возможность кыргызстанцу завоевать медаль.

Соперником Атабека Азисбекова завтра будет Денис Кудла из Германии. Начало встречи — 8.00.

Сегодня свое выступление на Играх успешно начала кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова, которая получила первый номер посева соревнований. Она вышла в финал.

Сегодня еще один борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в весовой категории до 77 килограммов поборется за золото.