18:04
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Спорт

Пловец Денис Петрашов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

Денис Петрашов завершил выступление на Олимпиаде в Токио в заплыве брасом на 200 метров.

Он проплыл дистанцию за 2 минуты 10,07 секунды, став в своем заплыве первым. Однако, этого времени не хватило, чтобы продолжить борьбу.

По итогам в общем зачете он занял 18-е место.

Напомним, 40 спортсменов участвовали в пяти предварительных заплывах, после которых 16 пловцов с лучшим временем вышли в полуфинал.

Напомним, ранее на Олимпиаде Денис Петрашов установил новый рекорд Кыргызстана в заплыве на 100 метров брасом. Он занял 27-е место.
Ссылка: https://24.kg/sport/202300/
просмотров: 1120
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада-2020. Денис Петрашов финишировал первым в предварительном заплыве
Кыргызстанец Владимир Золоев проиграл первую схватку на Олимпиаде в Токио
Олимпиада в Токио. Роман Петров проиграл поединок с японцем Масару Ямадо
Олимпиада в Токио. Роман Петров вышел в 1/16 финала по фехтованию
Олимпиада-2020. Кыргызстанец Денис Петрашов побил свой рекорд по плаванию
Открытие Олимпиады. Кыргызстанцев раскритиковали за выступление без масок
Олимпиада в Токио. Каныкей Кубанычбекова заняла 48-е место по пулевой стрельбе
Сборная Кыргызстана на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Флаг сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады понесет Каныкей Кубанычбекова
Изменился олимпийский девиз. Решение принял МОК
Популярные новости
У&nbsp;кого самая стильная форма на&nbsp;Олимпиаде-2020: Кыргызстана в&nbsp;списке нет У кого самая стильная форма на Олимпиаде-2020: Кыргызстана в списке нет
Поднявшиеся на&nbsp;пьедестал. Кыргызстанцы, ставшие чемпионами и&nbsp;призерами Олимпиад Поднявшиеся на пьедестал. Кыргызстанцы, ставшие чемпионами и призерами Олимпиад
Сборная Кыргызстана на&nbsp;церемонии открытия Олимпийских игр в&nbsp;Токио Сборная Кыргызстана на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио
Олимпиада-2020. Кыргызстанец Денис Петрашов побил свой рекорд по&nbsp;плаванию Олимпиада-2020. Кыргызстанец Денис Петрашов побил свой рекорд по плаванию
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;международная платежная система UPT подписали соглашение «Бакай Банк» и международная платежная система UPT подписали соглашение
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
27 июля, вторник
18:02
Нет результата. Бишкекчанка получила такой ответ на ПЦР-тест Нет результата. Бишкекчанка получила такой ответ на ПЦР...
17:51
Омурбеку Бабанову изменили меру пресечения. Поедет лечиться за границу
17:46
В Узгене 12-летняя девочка пошла в магазин. Ее изнасиловал житель соседнего села
17:42
Юношеский чемпионат мира по борьбе. У Кыргызстана два золота и две бронзы
17:27
Казахстан передаст Кыргызстану 25 тысяч доз вакцины QazVac в качестве гумпомощи