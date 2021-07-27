Пловец Денис Петрашов завершил выступление на Олимпиаде в Токио

Денис Петрашов завершил выступление на Олимпиаде в Токио в заплыве брасом на 200 метров .

Он проплыл дистанцию за 2 минуты 10,07 секунды, став в своем заплыве первым. Однако, этого времени не хватило, чтобы продолжить борьбу.

По итогам в общем зачете он занял 18-е место.

Напомним, 40 спортсменов участвовали в пяти предварительных заплывах, после которых 16 пловцов с лучшим временем вышли в полуфинал.

Напомним, ранее на Олимпиаде Денис Петрашов установил новый рекорд Кыргызстана в заплыве на 100 метров брасом. Он занял 27-е место.