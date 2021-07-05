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Спорт

Айаал Лазарев получил лицензию на Олимпийские игры в Токио

Член сборной Кыргызстана по вольной борьбе Айаал Лазарев получил лицензию на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает Федерация борьбы КР.

По ее данным, наш спортсмен получил лицензию на Игры-2020 в связи с нарушением антидопинговых правил Сумитом Маликом из Индии.

На мировом лицензионном турнире в Болгарии Айаал Лазарев в первом круге проиграл борцу из Индии. Он занял третье место и завоевал бронзу. После дисквалификации соперника кыргызстанцу досталась путевка на Олимпиаду.

Это семнадцатая по счету лицензия Кыргызстана. Ранее право представлять страну в Японии получили Айсулуу Тыныбекова, Айпери Медет кызы, Мээрим Жуманазарова, Атабек Азисбеков, Жоламан Шаршенбеков, Акжол Махмудов, Узур Джузупбеков, Эрназар Акматалиев (спортивная борьба), Владимир Золоев (дзюдо), Дарья Маслова, Юлия Андреева, Мария Коробицкая (легкая атлетика, марафонский бег), Роман Петров (фехтование), Бакдолоот Расылбеков (тяжелая атлетика), Каныкей Кубанычбекова (пулевая стрельба) и Денис Петрашов (плавание, две дистанции).
Ссылка: https://24.kg/sport/199823/
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