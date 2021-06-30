Все команды «группы смерти» на Евро-2020 отправились домой. Кто прошел дальше

Завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары.

2 июля в Санкт-Петербурге сыграют Швейцария и Испания, а также Бельгия и Италия — в Мюнхене.

3 июля Чехия и Дания выявят сильнейшего в Баку, а Украина и Англия — в Риме.

Все сборные из «группы смерти» (Венгрия, Германия, Франция, Португалия) завершили турнир, так и не добравшись до четвертьфинала.

Победитель второй пары будет номинальным хозяином полуфинала против победителя первой. Победитель четвертой пары «примет» победителя третьей.

Полуфиналы пройдут в Лондоне 6-7 июля, а также финал — 11 июля.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу можно посмотреть по ссылке.