Все команды «группы смерти» на Евро-2020 отправились домой. Кто прошел дальше

Завершилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы-2020. Таким образом, стали известны все четвертьфинальные пары.
2 июля в Санкт-Петербурге сыграют Швейцария и Испания, а также Бельгия и Италия — в Мюнхене.
3 июля Чехия и Дания выявят сильнейшего в Баку, а Украина и Англия — в Риме.
Все сборные из «группы смерти» (Венгрия, Германия, Франция, Португалия) завершили турнир, так и не добравшись до четвертьфинала.
Победитель второй пары будет номинальным хозяином полуфинала против победителя первой. Победитель четвертой пары «примет» победителя третьей.
Полуфиналы пройдут в Лондоне 6-7 июля, а также финал — 11 июля.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу можно посмотреть по ссылке.