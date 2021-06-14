В турнире по кок бору на кубок Чингиза Айтматова определился победитель

В международном турнире по кок бору, который прошел на Благовещенском поле Сергиева Посада (Московская область, Россия), определился победитель. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Федерации по кок бору КР Нурпери Садырбекова.

По ее данным, победа и главный приз выиграла команда Москвы. На втором месте команда Иркутска, команда Кыргызстана «Атуул» заняла третье место, а команда из Подольска — четвертое.

В командах Москвы, Иркутстка и Подольска играли по два кыргызстанских игрока.

Турнир на кубок имени Чингиза Айтматова прошел в рамках V Фестиваля народов России и стран Евразии «Русский мир».