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Спорт

В турнире по кок бору на кубок Чингиза Айтматова определился победитель

В международном турнире по кок бору, который прошел на Благовещенском поле Сергиева Посада (Московская область, Россия), определился победитель. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь Федерации по кок бору КР Нурпери Садырбекова.

По ее данным, победа и главный приз выиграла команда Москвы. На втором месте команда Иркутска, команда Кыргызстана «Атуул» заняла третье место, а команда из Подольска — четвертое.

В командах Москвы, Иркутстка и Подольска играли по два кыргызстанских игрока.

Турнир на кубок имени Чингиза Айтматова прошел в рамках V Фестиваля народов России и стран Евразии «Русский мир».
Ссылка: https://24.kg/sport/197637/
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