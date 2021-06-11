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Спорт

Сборная Кыргызстана по футболу забила третий мяч команде Мьянмы

Сборная Кыргызстана по футболу забила третий мяч команде Мьянмы.

Отметим, игрок сборной Мьянмы в середине первого тайма удален с поля за грубую игру против кыргызстанца.

В воротах у кыргызстанцев стоит нападающий Эрнист Батырканов.

Вратари Эржан Токатаев, Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба попали в список как потенциально зараженные коронавирусной инфекцией. Тамирлан Козубаев и Кайрат Жыргылбек уулу не принимают участие в матче против сборной Мьянмы из-за перебора желтых карточек.

Игру можно посмотреть на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/sport/197327/
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