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Спорт

Рамис Кыдыралиев завоевал золото на чемпионате по рукопашному бою в Ташкенте

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою с успехом выступила на прошедшем 4-8 июня в Ташкенте VI чемпионате и завоевала девять медалей. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

В чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из 30 стран. Кыргызстанцы Рамис Кыдыралиев завоевал золотую медаль, Нуртемир Калысбеков — серебряную. Чынтемир Аширалиев, Алмаз Жолбонов, Азат Куванычбек уулу, Максат Черикбаев, Бакыт Байжанов, Турат Жолдошев, Айсалкын Джаныбекова заняли третьи места и удостоены бронзовых медалей. Кияз Бакыт уулу и Уланбек Урматов также были награждены специальными дипломами за успешное выступление.

Кроме того, спортсменов сопровождали заслуженный тренер КР Нурлан Байкулов, главный тренер по рукопашному бою Бек Тотошев и главный тренер по армейскому рукопашному бою Чынтемир Аширалиев. 
Ссылка: https://24.kg/sport/197057/
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