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Спорт

Памяти ребенка, мечтавшего о самбо. В Бишкеке прошел детский турнир

В Бишкеке в канун Дня защиты детей Федерация самбо провела традиционный детский турнир. В седьмых по счету соревнованиях приняли участие больше 350 спортсменов, которые состязались в трех возрастных категориях — от 7 до 12 лет.

24.kg
Фото 24.kg. VII детский турнир по самбо среди мальчиков и девочек

В этом году организаторы турнира также решили посвятить его памяти Мухамеда Нурматова — 10-летнего бишкекчанина, мечтавшего заниматься самбо. Страдающий от порока сердца ребенок умер 3 февраля, так и не дождавшись дня, когда его мечта станет реальностью.

«Он был таким же маленьким мальчиком, как и вы. Он также хотел ходить в зал и заниматься самбо, становиться чемпионом. Но его не стало. И он всегда будет с нами, пока будет существовать этот турнир», — обратился на церемонии открытия к участникам соревнований вице-президент федерации Александр Ларионов.

Проведение турнира совпало со значимым событием — открытием профессионального борцовского зала. Присутствующее на турнире старшее поколение спортсменов выразило надежду на то, что новая площадка станет кузницей будущих мировых чемпионов.

«У нас очень много талантливых детей. И я хочу поблагодарить тренеров и родителей наших учеников. Без вас, без вашего ежедневного труда и участия все это было бы невозможным», — заметил присутствующий на турнире президент федерации Азиз Ибраев.

Отметим, что у молодого поколения спортсменов достаточно примеров для подражания. Этот год для отечественных самбистов начался с побед. Член сборной Азат Аманбеков в конце марта завоевал золотую медаль на Кубке мира в Москве. На родину команда вернулась бронзовым призером кубка, в копилке три серебряные и пять бронзовых медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/195853/
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