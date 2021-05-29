Минцифры России сообщило порядок въезда болельщиков чемпионата Европы по футболу

Иностранные зрители чемпионата Европы по футболу (ЕВРО − 2020) могут въехать на территорию России по паспорту болельщика (FAN ID) без дополнительного оформления визы. Об этом сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По его данным, такой порядок въезда действует с 00.00 29 мая по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча, в 23.59 2 июля.

«Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить паспорт болельщика в виде заламинированной карты. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронному FAN ID, необходимо обратиться в один из центров выдачи документа в России и получить паспорт болельщика в виде карты», — отметили в ведомстве.

Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. FAN ID является именным, оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЕВРО − 2020. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрел билет на матчи в Санкт-Петербурге. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте или зарегистрироваться в центрах выдачи паспортов болельщика, открытых в Москве и Санкт-Петербурге.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил перенести матчи ЕВРО − 2020 на 2021 год. Семь матчей в Санкт-Петербурге пройдут с 12 июня по 2 июля.