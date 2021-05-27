Испанский футбольный клуб «Вильярреал» выиграл Лигу Европы

Испанский «Вильярреал» в серии пенальти обыграл английский «Манчестер Юнайтед» и стал победителем футбольной Лиги Европы. Об этом сообщило РИА Новости.

Основное и дополнительное время встречи, состоявшейся в польском Гданьске, завершилось со счетом 1:1. В составе испанской команды гол забил Жерар Морено (29-я минута), у «Манчестера Юнайтед» отличился Эдинсон Кавани (55-я минута).

В серии послематчевых 11-метровых ударов победу одержал «Вильярреал» — 11:10. Свою попытку не реализовал голкипер английского клуба Давид де Хеа, удар которого парировал вратарь Херонимо Рульи.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери произвел все пять замен в основное время, и в первом дополнительном тайме испанская команда действовала острее. На 115-й минуте мяч после удара в Жерара Морено коснулся руки вышедшего на замену полузащитника «красных дьяволов» Фреда, после применения системы VAR было принято решение, что 11-метровый удар назначен не будет.

«Вильярреал» стал обладателем трофея первый раз в своей истории.

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери стал четырехкратным чемпионом Лиги Европы в качестве тренера: ранее он трижды привел «Севилью» к победе во втором по силе клубном турнире Европы. Лондонский «Арсенал» в сезоне-2018/19 под руководством испанского специалиста дошел до финала Лиги Европы, где проиграл «Челси» — 1:4.