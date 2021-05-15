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Спорт

На Иссык-Куле стартовал международный марафон

На Иссык-Куле стартовал международный марафон Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization, посвященный памяти бронзового призера марафона Олимпийских игр Сатымкула Джуманазирова.

В открытии принял участие президент Садыр Жапаров. Глава государства подчеркнул, в конце 2020 года Иссык-Кульский марафон ШОС был признан «лицензионным», а атлеты, выполнившие соответствующие нормы марафона, получат лицензии на чемпионат мира, Азиатские и Олимпийские игры.

«Кроме того, спортивные мероприятия укрепляют сотрудничество между странами — членами ШОС, что способствует развитию туризма и международных дружеских спортивных связей, а также выявляют сильнейших марафонцев в регионе. 1 декабря 2019 года в городе Куньмине был подписан меморандум о взаимопонимании между Куньминским марафоном ШОС и Иссык-Кульским марафоном ШОС», — сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что в 2021 году Иссык-Кульский марафон Шанхайской организации сотрудничества был включен в календарь гонок Label Road Races, публикуемый World Athletics, который включает 191 марафон в 49 странах на шести континентах мира. Календарь начинается с женского марафона в Осаке и заканчивается через 11 месяцев в Мадриде, Больцано и Сан-Паулу.

«Неслучайно говорят, что спорт — это здоровье, здоровье — достояние народа, а здоровая нация — это развитая страна. Спорт укрепляет человека физически. Таким образом, обеспечивая интерес большинства населения к спорту, мы защитим здоровье народа, а наша молодежь и подрастающее поколение будут здоровыми и духовно развитыми. Поэтому развитие спорта — это не только средство достижения спортивных результатов, но и здоровье людей. Государство продолжит работу по созданию условий для занятий физической культурой и спортом. Комплексное развитие физической культуры и спорта — один из приоритетов государственной социальной политики», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства пожелал всем спортсменам и любителям легкой атлетики, принимающим участие в сегодняшнем мероприятии, — семейного счастья, успехов, спортивных достижений и быть активными членами общества.
Ссылка: https://24.kg/sport/194062/
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