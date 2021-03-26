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Спорт

В селе Арашан прошел первый турнир по таэквондо среди детей

В селе Арашан Чуйской области прошел первый детский турнир по таэквондо Kids Championship. Об этом сообщили сами спортсмены на своей странице в Instagram.

По их словам, чемпионат состоял из двух программ — массоги и хьенг. В турнире приняли участие 300 спортсменов различных весовых и возрастных категорий из 13 клубов таэквондо.

«Разыграли 100 комплектов медалей, подарочные сертификаты в батутный центр и SPA. Таэквондисты продемонстрировали высокий уровень подготовки и виртуозное проведение приемов, а самое главное — проявили свой боевой дух», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/187684/
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