Кыргызстанские легкоатлеты примут участие в Ташкентском международном марафоне

Члены национальной сборной команды КР по легкой атлетике примут участие в Ташкентском международном марафоне. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

«Марафон состоится 28 марта в Узбекистане. Поедут шесть спортсменов и тренер Татьяна Борисова. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований», — сообщили в ведомстве.