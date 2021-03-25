22:32
USD 84.80
EUR 100.29
RUB 1.11
Спорт

Кыргызстанские легкоатлеты примут участие в Ташкентском международном марафоне

Члены национальной сборной команды КР по легкой атлетике примут участие в Ташкентском международном марафоне. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, турнир пройдет в Ташкенте (Узбекистан).

«Марафон состоится 28 марта в Узбекистане. Поедут шесть спортсменов и тренер Татьяна Борисова. Они командированы за счет дирекции по олимпийским видам спорта на основании календарного плана основных республиканских и международных соревнований», — сообщили в ведомстве.

Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта
Фото Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта. Кыргызстанские легкоатлеты примут участие в ташкентском международном марафоне

Ссылка: https://24.kg/sport/187522/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанские боксеры завоевали четыре медали на международном турнире в Турции
Радион Хрипченко примет участие в рейтинговом Кубке мира
Сборная КР по гребле на байдарке и каноэ на воде начала подготовку к чемпионату
Адилет Камчыбеков завоевал бронзовую медаль по паралегкой атлетике в Тунисе
Кыргызстанцы выиграли международный турнир по ресторанному спорту
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Битва великанов. В Бишкеке прошел турнир по борьбе сумо
Спорт помогает жить. Как люди с инвалидностью к активной жизни привыкают
В Кыргызстане появятся «Школьные лиги», чтобы выявлять талантливых спортсменов
Развивается только на бумаге. Артем Новиков раскритиковал сферу спорта в стране
Популярные новости
Футболисты из&nbsp;Кыргызстана проиграли команде Бангладеш в&nbsp;Кубке трех наций Футболисты из Кыргызстана проиграли команде Бангладеш в Кубке трех наций
Начался матч сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу в&nbsp;Кубке трех наций Начался матч сборной Кыргызстана по футболу в Кубке трех наций
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу пропустила гол в&nbsp;Кубке трех наций Сборная Кыргызстана по футболу пропустила гол в Кубке трех наций
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ&nbsp;&mdash; приложение &laquo;О!Касса&raquo; Предпринимателям: Подключайте виртуальную ККМ — приложение «О!Касса»
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; открыл офис нового формата в&nbsp;центре Бишкека «‎Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека
Рынок &laquo;Дордой&raquo; переходит на&nbsp;цифровую платформу Dordoi TW&nbsp;Scorex Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex
Купите в&nbsp;кредит газовый котел и&nbsp;получите грант до&nbsp;20&nbsp;процентов от&nbsp;суммы кредита Купите в кредит газовый котел и получите грант до 20 процентов от суммы кредита
25 марта, четверг
22:28
Рост цен. В апреле в Кыргызстан поступят сахар и масло, закупленные государством Рост цен. В апреле в Кыргызстан поступят сахар и масло,...
22:05
В русло реки Ала-Арчи в Бишкеке скидывают мусор
21:42
На «Аллее журналистов» в Бишкеке установили батут. Жители против
21:14
Кыргызстанские легкоатлеты примут участие в Ташкентском международном марафоне
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: дожди