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Спорт

Пятеро борцов из Кыргызстана поборются за золото на турнире в Киеве

Пятеро борцов из Кыргызстана поборются за золото на международном турнире в Киеве. Об этом сообщает prosports.kg.

По его данным, международный турнир по спортивной борьбе, посвященный памяти выдающихся спортсменов и тренеров, стартовал 26 февраля. В первый соревновательный день определились финалисты в 15 весовых категориях по вольной и греко-римской борьбе среди мужчин и женщин. На ковер вышли 16 кыргызстанцев.

В финал в своих весовых категориях вышли Эрнарзар Акматалиев, Узур Джузупбеков, Назира Марсбек кызы, Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы. Последняя покорила зрителей своей схваткой за выход в финал с действующей олимпийской чемпионкой из Канады Эрикой Вэйбе. Кыргызстанка уложила ее на лопатки за чуть более минтуты.

Кроме того, Нурмухамед Абдуллаев и Бекболот Мырзаназар уулу будут бороться за бронзовые награды, а Арсалан Будажапов примет участие в утешительном турнире за бронзу.
Ссылка: https://24.kg/sport/184867/
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